TcMB, Dijital Türk Lirası Dönemi Başlatıyor!

YENİ BİR DİJİTAL DÖNÜŞÜM EŞİĞİNE HAZIRLANIYOR

Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir aşamaya gelmek üzere. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yönetilen Dijital Türk Lirası Projesi, ikinci faz çalışmalarına hız kazandırıyor. Bu proje, geleneksel paranın ötesine geçerek ödeme sistemlerinde yeni bir dönemi başlatmayı amaçlıyor ve finansal altyapının geleceğini şekillendirecek önemli adımlar arasında yer alıyor. Küresel ölçekte farklı ülkelerin dijital para birimlerine yönelik yoğun çabalar sürdürdüğü bir dönemde, Türkiye’nin bu alanda attığı kararlı adımlar, uluslararası rekabet açısından büyük bir önem taşıyor.

YENİ NESİL ÖDEME İMKANLARI SUNUYOR

TCMB, yaptığı açıklamada bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para şirketlerini projeye katılmaya çağırarak, özel sektörün dinamizmini bu dönüşüm sürecine entegre etmeyi hedefliyor. Hazırlanacak projeler ile dijital para ekosistemine dahil olacak kuruluşlar, sadece finans sektörünü değil, aynı zamanda günlük ödeme alışkanlıklarını da tamamen değiştirecek bir sürecin içinde yer alacak. Dijital Türk Lirası’nın devreye girmesiyle, hem güvenlik hem de hız açısından yeni nesil bir ödeme deneyimi kullanıcılarla buluşacak.

KATILIM DAVETİ VE TEST SÜRECİ

TCMB, mevcut ödeme altyapılarını destekleyici bir çözüm olarak Dijital Türk Lirası’nın uygulanabilirliğini test etmeyi amaçlıyor. İlk fazda gerçekleştirilen pilot uygulamalardan başarılı ödeme işlemleri çıkmış, ardından yayımlanan Birinci Faz Değerlendirme Raporu ile ikinci faza geçilmişti. Bu bağlamda Merkez Bankası, bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını belirlenen kategoriler doğrultusunda proje geliştirmeye davet ediyor. Başvurular; jetonlaştırma, programlanabilir ödemeler, kullanıcı egemen kimlik, mevcut sistemlerle uyumlu çalışma ve makineler arası ödemeler gibi alanlarda yapılabilecek.