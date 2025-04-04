TCMB Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

SON DÖNEM EKONOMİK BELİRSİZLİKLER VE FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ

Son dönemlerdeki artış gösteren ekonomik belirsizlikler ve enflasyon verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Nisan 2025 faiz kararıyla ilgili beklentileri daha da kritik bir hale getiriyor. Yatırımcılar, bireysel tasarruf sahipleri ve iş dünyası, “Nisan 2025 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?” sorusuna cevap ararken, TCMB’nin resmi takvimi bu konuda önemli bir netlik sağlıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında alınacak karar, piyasalarda belirleyici bir rol oynayacak.

FAİZ KARARI TARİHİ VE AÇIKLAMALARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 17 Nisan 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantıdan çıkacak faiz kararı, aynı gün saat 14.00’te TCMB’nin resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna açıklanacak. Mart ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 250 baz puan düşürülerek %42,5 seviyesine çekilmişti. Bu karar, piyasalarda dikkatle takip edilmiş ve çeşitli analizlere konu olmuştu. Şu anda, gözler Nisan ayındaki Merkez Bankası faiz kararına odaklanmış durumda.