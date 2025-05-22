Tcmb’nin Rezervleri Artıyor: 145,7 Milyar Dolar

SON HAFTADA REZERVLER ARTIŞ GÖSTERİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 145,7 milyar dolara çıkarak aralıksız üç haftadır artış yaşıyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 7,2 milyar dolar artış gösterdi. TCMB verilerine göre, bu hafta döviz varlıkları bir önceki haftaya göre yüzde 7,8 artarak 57,8 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3,4 azalarak 80,3 milyar ABD doları seviyesine ulaştı.

NET REZERVLER YÜKSELDİ

Net rezervler üst üste ikinci haftasında da artış gösterdi ve nisan başından bu yana en yüksek seviyesine erişti. TCMB verilerine göre, 16 Mayıs ile sona eren haftada 2,4 milyar dolarlık bir artışla 39 milyar 986 milyon dolara ulaştı. Bu şekilde iki haftada toplamda 7,2 milyar dolarlık bir artış gerçekleşerek, 4 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

IMF REZERV POZİSYONU VE SDR TOPLAMI DÜŞTÜ

Merkez Bankası’nın IMF rezerv pozisyonu ile SDR toplamı yüzde 0,2 azalışla 7,7 milyar ABD dolarına geriledi. Bu değişim, Merkez Bankası’nın rezerv yönetiminde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.