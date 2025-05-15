Tcmb Rezervleri 144,3 Milyar Dolara Yükseldi

DÖVİZ REZERVLERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık rezerv verilerini duyurdu. Rezervlerin en son rekoru 14 Şubat’ta 173 milyar 152 milyon dolar seviyesine ulaşmıştı. Bugün açıklanan verilere göre, brüt rezervler son iki ayın ardından ilk kez yukarı yönlü bir hareket gösteriyor.

ALTIN REZERVLERİNDE AZALMA GÖRÜLDÜ

Döviz rezervleri haftalık bazda yüzde 7,4 artışla 53,6 milyar dolara ulaştı. Altın rezervlerinde bir artış gözlemlenirken, kısa vadeli döviz yükümlülükleri 121,5 milyar dolara çıktı. IMF rezerv pozisyonu ve SDR (özel çekme hakkı) toplamı ise yüzde 0,3 azalarak 7,6 milyar dolar olarak belirlendi.

KAMU SEKTÖRÜNDEKİ DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARTTI

Kısa vadeli döviz yükümlülüklerinde bir artış yaşandı. Kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri yüzde 5,5 artarak 121,5 milyar dolara ulaştı. Bu yükümlülüklerin 60,3 milyar doları önceden belirlenmiş kalemlerden, 61,2 milyar doları ise şarta bağlı yükümlülüklerden oluşuyor.

SOSYAL MEDYADA YABANCI SWAP YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TCMB’nin toplam yabancı para swap yükümlülükleri haftalık bazda 19,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.