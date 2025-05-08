TCMB Rezervleri Açıkladı, Düşüş Yaşandı

EKONOMİ YÖNETİMİNİN BAŞARILI ÇALIŞMALARI

Ekonomi yönetiminin olumlu çabaları sonuç veriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna sundu.

REZERVLERDEKİ DEĞİŞİM

Verilere göre, 2 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri 1 milyar 673 milyon dolar düşüşle 57 milyar 577 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Nisan’da 59 milyar 250 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDEKİ GERİLEME

Bu dönemde yine altın rezervleri de 845 milyon dolar azalışla 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara düşüş gösterdi. Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 2 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 519 milyon dolar azalışla 141 milyar 51 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara indi.