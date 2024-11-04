“TCMB Rezervlerinde Yeni Rekor: 159 Milyar 398 Milyon!”

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ REKOR KIRDI

Merkez Bankası rezervleri, 159 milyar 398 milyon dolara ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı. TCMB’nin toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında geçtiğimiz haftaya göre 33 milyon dolar artış gösterdi ve bu yeni rekor seviyesine ulaştı.

ALTIN REZERVLERİNDE BÜYÜME

Altın rezervleri, önceki döneme kıyasla 320 milyon 770 bin dolarlık bir artışla 65 milyar 894 milyon 460 bin dolara yükseldi. Bu büyüme, TCMB’nin döviz ve altın rezervleri arasında dikkat çekici bir denge sağladığını gösteriyor.

DÖVİZ REZERVLERİNDE AZALMA

Döviz rezervleri ise 287 milyon 460 bin dolarlık bir azalışla 93 milyar 503 milyon 630 bin dolara düştü. TCMB’nin toplam brüt rezervleri, 33,3 milyon dolarlık bir artış kaydetti. Bu durum, Merkez Bankası’nın rezerv yönetimi stratejileri üzerindeki etkileri ortaya koyuyor.