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TCMB ve Bankalar Olağanüstü Toplantı Yapacak

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İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASININ SONRASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi banka yöneticileriyle bir araya gelecek.

TOPLANTI VE AÇIKLAMALAR

Toplantının Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile gerçekleşmesi ve saat 15:00’te başlaması planlanıyor. Ayrıca, toplantının akabinde TBB’nin bir açıklama yapacağı ifade ediliyor.

ÖNLEMLER VE YATIRIM ADIMLARI

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından TCMB, bir dizi önlem alma yoluna gitmişti. Olağanüstü bir toplantı ile gecelik borç verme faizini artıran TCMB, haftalık repo ihalelerine de ara verme kararını almıştı. Medya organlarına yansıyan bilgilere göre, likidite yönetimi konusunda da gerekli adımlar atılarak likidite senedi ihraçlarına başlanılacağı kaydedildi.

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