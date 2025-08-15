TCMB, Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Yükseltti

TÜKETİCİ ENFLASYONU BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına dair piyasa katılımcıları anketini kamuoyuna sundu. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken, bu dönem itibarıyla yüzde 29,69 seviyesine ulaştı. Bununla birlikte, 12 ay sonraki TÜFE beklentisi yüzde 23,39’dan yüzde 22,84’e düştü.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,08 iken, bu dönem itibarıyla yüzde 16,92 olarak belirlendi. Öte yandan, katılımcıların yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi, önceki ankette 43,72 TL seviyesindeyken, bu dönemde 43,96 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise önceki anket döneminde 47,70 TL iken, bu anket döneminde 48,36 TL oldu.

Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay 54’ü finansal sektör ve 18’i reel sektör olmak üzere toplam 72 katılımcı ile gerçekleştiriliyor.