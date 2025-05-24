Tcmb, Yurt Dışı Borçlanma Oranlarını Artırdı!

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BORÇLARA YENİ DÜZENLEME GETİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt dışından elde edilen kısa vadeli Türk lirası borçlar için zorunlu karşılık oranlarını artırma kararı aldı. Bu düzenlemeyle birlikte, Türk lirası cinsinden yurtdışı borçlanmalarda geçerli olan oran değişti.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI YUKARI YÖNDE GÜNCELLENDİ

Yapılan güncellemeyle, 1 yıla kadar vadeli işlemlerde geçerli olan yüzde 12’lik oran, vade bazında yukarı yönlü olarak güncellendi. TCMB tarafından yayınlanan basın duyurusunda, makro finansal istikrarın korunması ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi hedefiyle bu kararın alındığı belirtildi. Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemleri ve dışarıdan sağlanan kredilerdeki zorunlu karşılık oranı; 1 aya kadar vadelerde yüzde 18’e, 3 aya kadar vadelerde ise yüzde 14’e yükseltildi. Duyuruda, bu önlemin kısa vadeli dış borçlanmayı sınırlayıcı ve finansal istikrarı destekleyici bir nitelik taşıdığı ifade edildi.