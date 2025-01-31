Teğmenlerden İhraç Kararına İlk Tepki: Vatan Sağ Olsun

MEZUNİYET TÖRENİ SONRASINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kara Harp Okulu’ndaki resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrası başlatılan disiplin soruşturmasında Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 teğmenin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihracına karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır” denildi.

TEĞMENLERDEN GELEN TEPKİLER

Gazeteci Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, ihraç kararı verilen teğmenlerin ilk tepkilerini gün yüzüne çıkardı. Yıldız, paylaşımında “Teğmenlerden karara gelen ilk tepki: ‘Beklediğimiz şeydi. Vatan sağ olsun'” ifadelerini kullandı.

DISIPLIN SORUŞTURMASININ NEDENİ

30 Ağustos 2024 tarihindeki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çattıktan sonra “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmasının ardından disiplin soruşturması başlatıldı. Bu süreçte 5 teğmen, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma” cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Tören sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma devam ediyor.