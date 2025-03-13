Tehdit İddiaları ve Adalet Arayışı Sürüyor

DAVANIN BAŞLANGICI VE SUÇLAMALAR

Ankara’da ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen’in (21) 3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evinde boynunda iple ölü bulunmasıyla ilgili dava başladı. Esen’in sevgilisi Ümitcan Uygun, “İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme” ile “Eziyet etme” suçlarından toplam 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, sanık Ümitcan Uygun suçlamaları reddederken, Esen’in ailesi ve tanıkların çarpıcı ifadeleri mahkemeye damga vurdu.

ÜMİTCAN UYGUN’UN SAVUNMASI

Başka bir davadan hükümlü olarak cezaevinde bulunan Ümitcan Uygun, savunmasında suçlamaları kabul etmedi: “Olay günü arkadaşımın asker eğlencesine gidecektik, Sema’yı götürmek istemedim, bu yüzden tartıştık. Telefonumu uçak moduna aldım. Dosyadaki video, olaydan önce çekildi. Sema ile karı-koca gibi yaşıyorduk, her çift gibi sözlü tartışmalarımız oldu ama darp olmadı. Astım hastasıydı, bayıldığı için öyle bir görüntü var. Ailem onu kabul etmeyince rest çekip onunla yaşadım.” Uygun, mahkemenin takdirine bıraktığını belirtti.

AİLEDEN ŞOK EDEN İFADALAR

Sema Esen’in annesi Hatun Esen, gözyaşlarıyla isyan etti: “Ben anneyim, yavrumu ellerimle yıkadım. Her yeri mosmordu. O toprakta çürüyor, bu da hapiste çürüsün. Mezarının açılmasını istiyorum, sonuna kadar şikayetçiyim.” Baba Mehmet Esen ise, “En ağır cezayı alsın. Sürekli tehdit ediliyoruz, Erol Uygun ‘Dişlerinizi sökeriz’ diyor. Allah canımı alana kadar şikayetçiyim,” dedi. Ağabey Himmet Esen, “Karı-koca hayatı diyor ama eziyet etti, çalıştırıp parasını yedi. Bu delikanlılığa sığar mı?” diye tepki gösterdi.

TANIKLARIN ŞOK EDEN BEYANATLARI

Komşu L.K., Esen’in yaşadığı eziyeti anlattı: “Binaya taşındıklarında bağırma ve dövme sesleri duymaya başladım. Aleyna, ‘Öldürüyorlar beni, eziyet ediyorlar’ diye bağırıyordu. Bana ‘Ne yapmalıyım?’ diye sordu, ‘Gitmen lazım’ dedim. ‘Merdivenden inme, seni atar’ diye uyardı. Telefonuna el koyduğu için benden yedek telefon istedi.” Bir diğer tanık M.G., “Ümit, Sema’yı döverdi. İş çıkışında elinden zarfını alırdı, kollarında ve bacaklarında morluklar görüyordum,” diye konuştu.

Ümitcan’ın ağabeyi Birol Uygun, “Aleyna ile çok yakındılar. İntihar etmesini istese evlenmeyi düşünmezdi,” dedi. Arkadaşı B.G. ise, “Evlenmeyi planlıyorlardı, araları iyiydi. Darba şahit olmadım,” diyerek sanığı savundu.

MAHKEME GÖRÜŞLERİ VE DAVA SÜRECİ

Mahkeme, Esen’in öldüğü dairede yeniden keşif talebini reddetti. Müştekilerin yeni tanık dinlenmesi talebi kabul edilirken, Ümitcan Uygun’un 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyasının eklenmesine karar verildi. Kamera kayıtlarının dosyaya kazandırılması talebi ise reddedildi ve duruşma ertelendi.

ADALET ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Sema Esen’in ölümüyle ilgili dava, tanıkların çarpıcı ifadeleri ve ailenin adalet çığlığıyla başladı. Ümitcan Uygun’un suçlamaları reddetmesi, gerilimi artırırken, mahkeme süreci kamuoyunun yakın takibinde. Esen ailesi, “Hak yerini bulsun” diyerek mücadelesini sürdürecek.