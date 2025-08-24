Tehlikeli Akım, Çocukları Tehdit Ediyor

SOSYAL MEDYADA TEHLİKELİ AKIM

Sosyal medya üzerinde hızla yayılan tehlikeli bir akım, çocuklar arasında etkisini göstermeye başladı. Bu riskli akımın ismi boğaz sıkma oyunu.

BOĞAZA BASKI UYGULUYORLAR

Arkadaş gruplarında popüler hale gelen bu akım, çocukların yaşamlarını tehlikeye atıyor. Boğaz sıkma oyunu adı verilen bu sözde etkinlikte çocuklar, birbirlerinin boğazına baskı yaparak bayılma sınırına kadar götürüyorlar.

BEYNE GİDEN KAN AZALIYOR

Uzmanlar, ebeveynleri bu konuda bilgilendiriyor. Kalpten çıkan aort damarının uzunluğunun beyin beslenmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan uzmanlar, bu damarın her iki yanında da bulunmasının, özellikle damarın çıkış yerlerine yapılan baskıların beyne giden kan akışını azalttığını aktarıyor.

DAMARLARDA Kİ GENİŞLEME VE TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜ

Bu baskıların getirdiği tehlike yalnızca kan akışının azalmasından ibaret değil. Bu bölgede uygulanan baskı, kalp atışlarının yavaşlamasına, damarların genişlemesine ve tansiyonun düşmesine neden oluyor. Uzmanlar, bu durumun kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ailelerin ve okulların, çocukların sosyal medya kaynaklı tehlikeli akımlardan korunmasında büyük bir rolü bulunduğunu belirtiyorlar.