Tehlikeli Akım, Çocukları Tehdit Ediyor

TEHLİKELİ AKIM SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve çocukların hayatlarını tehdit eden tehlikeli bir akım, ‘boğaz sıkma oyunu’ olarak adlandırılıyor. Bu akım, gençlerle sınırlı kalmayıp, çocuklar arasında da yayılmaya devam ediyor. Bu oyunda çocuklar, birbirlerinin boğazına baskı uygulayarak bayılma güvenli sınırını ihlal ediyor.

KAN AKIŞINDAKİ RİSKLER

Uzmanlar, ebeveynleri bu konuda uyarmakta. Onlar, kalpten çıkan aort damarının, boyun boyunca uzanıp beyni beslediğini ve bu damarın her iki yanının çocukların boğazında bulunduğunu vurguluyor. Bu şekilde baskıya maruz kalan çocuklar, beyne giden kan akışını azaltabiliyor.

KALICI HASAR TEHLİKESİ

Bununla birlikte, baskı sonucu oluşan tehlikeler yalnızca kan akışının azalmasıyla sınırlı kalmıyor. Bahsi geçen bölgelerde gerçekleştirilen baskılar, kalp atışının yavaşlamasına, damarların genişlemesine ve tansiyonun düşmesine yol açıyor. Bu durumun, uzun vadede kalıcı hasarlar bırakabileceği uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Aileler ve eğitim kurumlarının, çocukları sosyal medya üzerinden yayılan bu tür tehlikeli akımlardan koruması gerektiği dile getiriliyor.