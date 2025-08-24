Tehlikeli Akım Hızla Yayılıyor! Dikkat!

TEHLİKELİ AKIM SOSYAL MEDYADA YAYILIYOR

Sosyal medya platformlarında ortaya çıkan tehlikeli bir akım, çocuklar arasında hızla yayılma göstermeye başladı. Bu akımın adı “boğaz sıkma oyunu”. Arkadaş gruplarında yayılan bu durum, çocukların hayatlarını ciddi şekilde riske atıyor. Boğaz sıkma adı verilen bu sözde oyunda çocuklar, birbirlerinin boğazlarına baskı yaparak bayılma noktasına kadar götürüyor.

BAYILMA NOKTASINA GİDEN TEHLİKE

Uzmanlar ebeveynleri bu tehlike konusunda uyarmakta. Kalpten çıkan aort damarının, beyni beslemek üzere boyuna uzandığını ve bu damarın her iki tarafında bulunduğunu vurgulayan uzmanlar, çocukların özellikle damarın çıkış bölgelerine baskı yaparak beyne giden kan akışını azalttıklarını belirtiyor. Bu durumun sonuçları son derece ciddi.

KALİCİ HASARLAR RİSKİ

Ayrıca, bu tür baskıların oluşturduğu tehlike yalnızca kan akışının azalmasıyla sınırlı değil. Bu bölgelere baskı yapıldığında kalp atışı yavaşlıyor, damarlar genişliyor ve tansiyon düşüyor. Uzmanlar, bu tür davranışların kalıcı hasar bırakabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, çocukların sosyal medya kaynaklı tehlikeli akımlardan korunmasında ailelere ve okullara büyük görevler düştüğünü ifade ediyor.