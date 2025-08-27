Tehlikeli Çocuk Giyim Ürünü İfşa Edildi

GEÇERSİZ ÜRÜN BİLGİSİ AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı’nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan açıklamada, Nos Studio Tekstil San. Tic. A.Ş. tarafından üretilen bir çocuk giyim ürününün güvenlik standartlarına uymadığı bildiriliyor. Söz konusu ürün, toplatma kapsamına alınıyor.

YARALANMA RİSKİ İNCELEMELERDE BELİRLENDİ

Denetimlerin sonucunda, “Collection Çocuk Deniz Şortu” adlı ürünün büzme iplerinin uygunsuz bir şekilde tutturulduğu tespit ediliyor. Bu durumun, çocuklar için yaralanma riski oluşturabileceği belirtiliyor.

PİYASADAN ÇEKİLME KARARI VE NEDENİ

Ticaret Bakanlığı, yapılan incelemeler sonrasında ürün için “piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma” kararı alıyor. Bu kararın, TS EN 14682 standardına aykırılıktan kaynaklandığı ifade ediliyor.

TOPLATMA UYGULAMASINA GİRİŞ TARİHİ

Alınan toplatma kararı, 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor. Bakanlık, ürünlerin piyasadan çekilme sürecinin başlatıldığını açıklıyor.