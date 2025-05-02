Tekirdağ’da Kakava Şenliği Yapıldı

ŞENLİKTE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, 2. Hıdırellez ve Kakava Şenliği büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Şenlikte yakılan Kakava ateşi, kortej yürüyüşü ve renkli görüntüler vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen Hıdırellez ve Kakava Şenliği, kortej yürüyüşü ile start aldı.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE EĞLENCE

Kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi, davul-zurna eşliğinde sahil dolgu alanına kadar yürüyerek etkinliğe katıldı. Bu neşeli yürüyüşle birlikte, katılımcılar kutlamanın tadını doyasıya çıkardı.