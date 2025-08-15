Tekirdağ’daki Yangında Arı Kovanları Zarar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi civarında saat 14.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımların anızı tutuşturmasıyla başladığı öne sürülen yangın, çok kısa bir süre içinde geniş bir alana yayıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI, ZARAR GÖREN ARILAR

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yayıldığı alanda yaklaşık 150 arı kovanının zarar gördüğü belirlendi. İtfaiye ekipleri, yoğun çabaları sonucunda alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Bölgede arıcılık yapan Gülcan Alp Yıldırım ve eşi Kaan Yıldırım, yangında yaklaşık 150 arı kovanının kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Gülcan Alp Yıldırım, “Bir anda oldu. Rüzgarın da şiddetiyle alevler çok hızlı yayıldı. İtfaiye çok çabuk geldi ama rüzgar çok şiddetliydi. Evden gördüm, hemen geldim. Fakat kovanlarım tutuşmuştu. Sigorta yaptırmıştık, umarım zararımızın büyük kısmını alırız. Çok üzgünüz.” dedi.

ARILAR DA CAN KAYBINA UĞRADI

Kaan Yıldırım ise, “Yaklaşık 120-150 kovanımızın yandığını düşünüyoruz. Yanan kovanların bir kısmında arı da vardı ve canlı kaybımız da oldu.” açıklamasında bulundu. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.