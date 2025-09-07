Gündem

Tekirdağ Ve Kırklareli’nde Denize Giriş Yasaklandı

tekirdag-ve-kirklareli-nde-denize-giris-yasaklandi

DENİZ GİRİŞİ YASAKLANDI

Karadeniz’e kıyısı olan Tekirdağ’ın Saray ve Kırklareli’nin Vize ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 7-8 Eylül 2025 tarihlerinde denize girmek yasaklandı. Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri ve denizlerimizin mevcut durumu dikkate alınarak, vatandaşlarımızın güvenliği için Saray ilçesi sınırlarında 07-08/09/2025 tarihlerinde denize giriş yasaklanmıştır” denildi.

VİZE İLÇESİNDE DE YASAK

Vize Kaymakamlığı da benzer bir duyuru yaparak, ilçedeki tüm plajlarda 7-8 Eylül 2025 tarihlerinde denize girmeye dair yasak uygulandığını açıkladı. Açıklamada, “Hava ve deniz koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle Vize ilçemizde 2 gün süreyle denize giriş yasaklanmıştır” ifadesine yer verildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Rusya, Kanser Aşısını Ücretsiz Sunacak

Rusya, kanser aşısını tüm hastalara ücretsiz sağlayacağını bildirdi. Federal Tıp ve Biyolojik Ajans Başkanı, aşının klinik denemelerinin olumlu sonuçlandığını ifade etti.
Dünya

Japonya Başbakanı İşiba İstifa Etti

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, partideki bölünmelerin önüne geçmek için istifa ettiğini duyurdu. Bu karar, siyasi istikrarı koruma amaçlı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.