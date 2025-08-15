Tekirdağ Yangınında Arı Kovanları Zarar Gördü

YANGININ ÇIKIŞ YERİ VE ZAMANLAMASI

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi civarında saat 14.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Etkili olan kuvvetli rüzgarın, elektrik tellerinden çıkardığı kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangın, kısa süre içerisinde geniş bir alana yayıldı.

ZEHİRLENMİŞ ARI KOVANLARI VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Bölgeden gelen ihbar sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Alevlerin ulaştığı alandaki yaklaşık 150 arı kovanı zarar gördü. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

ARICILIK YAPAN ÇİFTİN AÇIKLAMALARI

Yangında zarar gören arıcılardan Gülcan Alp Yıldırım ve eşi Kaan Yıldırım, yaklaşık 150 kovanın yangında hasar gördüğünü ifade etti. Gülcan Alp Yıldırım, “Bir anda oldu. Rüzgarın da şiddetiyle alevler çok hızlı yayıldı. İtfaiye çok çabuk geldi ama rüzgar çok şiddetliydi. Evden gördüm, hemen geldim. Fakat kovanlarım tutuşmuştu. Sigorta yaptırmıştık, umarım zararımızın büyük kısmını alırız. Çok üzgünüz.” diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kaan Yıldırım ise, “Yaklaşık 120-150 kovanımızın yandığını düşünüyoruz. Yanan kovanların bir kısmında arı da vardı ve canlı kaybımız da oldu.” şeklinde konuştu. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığı bildirildi.