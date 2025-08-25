Tekke’den Hakemler İçin Eleştiri: Sadece Koku

TEKNİK DİREKTÖR YORUMLARI

Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, Antalyaspor ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maçın ardından yapılan yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı. Tekke, “Şunu söylemem lazım; normalde maçı yönetenlerle ilgili konuşan biri değilim. Ancak, 2-3 haftadır hissettiğim şeyler var, hoşuma gitmiyor. Sadece koku. Sadece koku. Koku hoşuma gitmiyor.” ifadelerini kullandı.

VAR’A YAPILAN ELEŞTİRİLER

Tekke, VAR uygulamasıyla ilgili eleştirilerde bulundu ve “Yine farklı iki yarı. İlk yarı golleri de bulmamız lazımdı. İptal edilen bir gol var. Enteresan. VAR’ın devreye girmediği, ofsayt değil, yoruma bağlı. Enteresan pozisyondu” dedi. Ayrıca, ilk yarıdaki düşük performansa vurgu yaparak, “İyi savunduğumuz bir dönem var. Beklediğimiz anlarda, özellikle oyunun son bölümünde, oyunu bitirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

FİZİKSEL SORUNLAR VE ÖZGÜVEN

İkinci yarıdaki değişikliklerle performanslarında bir iyileşme gözlemlediğini belirten Tekke, “İlk yarının ikinci bölümünde baskıyı değiştirdik, biraz daha iyi oldu” dedi. Takım içinde özgüven eksikliğine dikkat çeken Tekke, “Bunun sebepleri var, özgüveni olmayan oyuncular var” açıklamasında bulundu. Taraftarın desteği ile ilgili ise, “Taraftarlarımızı güldürmek istiyoruz” şeklinde bilgi verdi.

UĞURCAN’IN ÖNEMİ

Uğurcan Çakır’ın takımda bulunmasının kendileri için önemli olduğunu belirten Tekke, “Birincisi Uğurcan’ın olması, 3 maçta gol yemememizde etken. Daha az pozisyon veriyoruz” açıklamasını yaptı. Ayrıca, takımın oyun stiline yönelik olarak, “Biz top bizdeyken cesaretli olmalıyız. Zor süreçten geçtik, geçiyoruz” şeklinde konuştu. Her maçın zorluğuna değinerek, “2’yi 3’ü bulmalıyız” dedi ve galibiyetin özgüven artırmasını diledi.