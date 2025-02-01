Teknofest Engelleri Kaldırmak İçin Çalışıyor

ÖDÜL VE HEDEFLER

Toplamda 540 bin TL değerinde ödül sunan yarışmanın amacı, özel gereksinimli bireylerin akademik, sosyal ve mesleki yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları en aza indirgeyecek sürdürülebilir projeler geliştirmek ve yaşam alanlarını kolaylaştırmak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “2030 Engelsiz Yaşam” vizyonuna uygun olarak düzenlenen bu etkinlik, herkes için erişilebilir bir gelecek yaratmak ve toplumun her kesimini kapsayan bir yarışma düzenlemek için TEKNOFEST tarafından hayata geçiriliyor.

YENİLİKÇİ PROJELERİN DESTEKLENMESİ

Bu yarışı sağlık, eğitim, bağımsız yaşam, afet yönetimi ve insani yardım gibi alanlarda engelsiz çözümler sunan yenilikçi proje ve fikirlerle katılmak mümkün. Gençler, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ederek, bireylerin fiziksel kısıtlamalarından bağımsız olarak daha kaliteli bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Yarışma sayesinde, herkes için daha yaşanabilir bir dünya yaratma hedefi doğrultusunda yenilikçi teknolojiler geliştiriliyor.

KATILIMCILAR VE KATEGORİLER

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları çerçevesinde yapılan yarışmaya, özel gereksinimli bireylerin eşit fırsatlarla topluma katılmalarını sağlayan kapsayıcı yaklaşımlar benimsenerek destek teknolojilerinde yenilikler gerçekleştiriliyor. Yarışma, Erişilebilirlik ve Bağımsız Yaşam, İletişim ve Sosyal Katılım ile Sağlık, Güvenlik ve Rehabilitasyon olmak üzere üç ana kategoride düzenleniyor. Türkiye ve yurt dışında eğitim gören ortaokul, lise (Açık Öğretim dahil) ve üniversite öğrencileri (Lisans, Ön lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ile mezunlar bu yarışmaya katılabiliyor.

TEKNOLOJİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK

Yarışmacılar, engelsiz yaşama destek sağlayan fikirlerini teknolojiyle birleştirip, her alanda erişilebilirliği ön planda tutarak özgün, yerli ve milli kaynaklar kullanarak projelerini geliştirmeye çalışıyor. Engellerin azaltılması ve herkes için ulaşılabilir konseptlerin hayata geçirilmesi amacıyla bu yarışmaya son başvuru tarihi 20 Şubat.