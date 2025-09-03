Teknofest İstanbul Geliyor. Katılım Ücretsiz

TEKNOFEST İSTANBUL’DA TEKNOLOJİ MERAKLILARINI BEKLİYOR

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık etkinliği TEKNOFEST, son durağı olan İstanbul’a geliyor. 17-21 Eylül tarihleri arasındaki festival, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek ve teknoloji meraklılarını bir araya getirecek çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak.

EŞSİZ ETKİNLİKLERLE DOLU

Festivalde, ziyaretçileri teknoloji yarışmalarından heyecan dolu hava gösterilerine, yenilikçi projelerin sergilendiği fuar alanlarından ilham verici söyleşilere kadar geniş bir etkinlik yelpazesi bekliyor. Bunun yanı sıra konserler, atölye çalışmaları, simülasyonlu deneyim alanları ve planetaryum gibi birçok farklı aktivite de katılımcılar için sunulacak.

ÜCRETSİZ KAYIT İLE KATILIM

TEKNOFEST İstanbul’a katılım tamamen ücretsiz ancak tüm ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekmekte. 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmamakta, diğer tüm katılımcılar için ise ayrı bilet oluşturulması zorunlu. Festival alanı, gün içinde 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçi giriş ve çıkışlarına açık kalacak.