Teknofest Kktc 225 Bin Ziyaretçiyle Sona Erdi

DÜNYA CENNETİNDE KÜRESEL TEKNOLOJİ ETKİNLİĞİ

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşti. Festival, başlangıçtan itibaren yoğun ilgi gördü ve toplam 225 bin ziyaretçiyi ağırladı. KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen etkinlikte, teknoloji yarışmalarından fuar alanlarına, 6-14 yaş grubuna yönelik atölyelere ve hava araçları sergilerine kadar pek çok etkinlik ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Nefes Kesen Gösteriler

Festival süresince gökyüzündeki gösteriler büyük ilgi topladı. Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş gibi hava araçlarının gösterileri izleyenleri etkiledi. Bu gösterimler katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Araç Trafiği Ve Yoğunluk

Etkinlik süresince, eski Ercan Havalimanı çevresinde ciddi bir araç trafiği oluştu. Girişlerdeki yoğunluk, sabah saatlerinden itibaren kendini gösterirken, bazı ziyaretçiler araçlarını uzakta park ederek yürüyerek alana ulaşmak zorunda kaldı. Yoğunluk, zaman zaman yağan yağmura rağmen son güne kadar sürdü.

TEKNOFEST’E GÖSTERİLEN İLGİ

TEKNOFEST’in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 225 bin kardeşimiz TEKNOFEST’e sahip çıkarak bizleri yalnız bırakmadı” ifadeleri paylaşıldı. Bu açıklama, festivalin bölgedeki geniş kitleler tarafından ne kadar benimsendiğini göstermesi açısından önemli bir vurgu taşıyor.