Teknoloji Zirvesi: Elon Musk Yoktu

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ YEMEĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, önemli teknoloji firmalarının üst düzey yöneticilerini Beyaz Saray’da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya getirdi. Trump’ın geçtiğimiz hafta yenilediği Beyaz Saray Gül Bahçesi’nde gerçekleşen bu etkinliğe First Lady Melania Trump da katıldı. Davetliler arasında Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, Apple CEO’su Tim Cook, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve OpenAI CEO’su Sam Altman gibi öne çıkan isimler yer aldı.

ELON MUSK YEMEKTE YER ALMADI

Tesla ve SpaceX’in sahibi olan Elon Musk, Trump’a yakınlığı ile bilinse de bu yemekte bulunmadı. Yemekte Trump, yapay zeka alanındaki yatırımlardan övgüyle bahsetti ve ABD’nin bu alanda Çin’den daha ileri olduğunu dile getirdi.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA DESTEK

Yemekte söz alan diğer şirket yöneticileri de Trump’a olan desteklerini ve teknolojik yatırımlara sağladıkları katkıları dile getirirken, yapay zeka alanındaki yeni yatırımları hakkında da bilgi verdiler. Daha önceden basına kapalı olacağı açıklanan etkinlik, yemekten kısa bir süre önce basına açıldı ve kameralar, Trump ile teknoloji liderlerinin bir arada görüntülenmesine olanak sağladı.

Trump, yaptığı konuşmada “En zeki insanlara ve en iyi teknolojiye sahip olduğumuzu kabul ediyorlar. Kopyalayabilirler, ancak bizim gibi yaratamazlar.” şeklinde ifadeler kullandı.

ZUCKERBERG İLE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Bir muhabirin “ifade özgürlüğü” konusundaki sorusu üzerine, Trump Facebook’un kurucusu ve Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg’e döndü ve “Bu siyasi kariyerinizin başlangıcı” dedi. Zuckerberg ise gülümseyerek “Hayır değil.” yanıtını verdi.

DAVETLİ LİSTESİ VE KATILIMCILAR

Yemekteki davetli listesi arasında Google CEO’su Sundar Pichai, Oracle CEO’su Safra Catz, Blue Origin CEO’su David Limp, Micron Technology CEO’su Sanjay Mehrotra, OpenAI Başkanı Greg Brockman, Microsoft CEO’su Satya Nadella, Sacramento Kings sahibi Vivek Ranadive, Palantir Teknoloji Sorumlusu Shyam Sankar, Meta’nın baş yapay zekâ sorumlusü Alexandr Wang ve AMD CEO’su Lisa Su da yer aldı.