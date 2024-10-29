Teksas’ta Türk Bayramı Kutlandı ve İlan Edildi

CUMHURİYET’İN 101. YILI KUTLANDI

Texas’taki Türk toplumunu temsil eden “Turkish Society of Texas (TURKSOTX)” derneği, Cumhuriyet’in 101. yılına özel bir kutlama gecesi organize etti. Bu coşkulu etkinlikte sanatçı Ferhat Göçer, Müjde Kızılkan ve İskender Paydaş Orkestrası sahne aldı. Geceye renk katan diğer bir etkinlik ise dansçıların harmandalı ve zeybek gösterisiydi. Ayrıca, ilkokul öğrencisi Anastasia Nassar, İstiklal Marşı’nın tüm mısralarını ezbere okuyarak etkinliğe katılanlara duygusal anlar yaşattı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜNÜ İLAN EDİLDİ

Gecede bir diğer önemli gelişme ise Plano Belediye Başkanı John Muns’un katılmasıyla yaşandı. Muns, 29 Ekim’in kentte “Türkiye Cumhuriyeti Günü” olarak ilan edildiğini açıkladı. Başkan Muns’un imzasıyla yayımlanan bildiride, Türk-Amerikan topluluğunun, Plano’nun kültürel çeşitliliğinde önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. Bildiride, “Ben, Plano Belediye Başkanı John Muns, 29 Ekim salı gününü, Plano’da Türkiye Cumhuriyeti Günü olarak ilan ediyor ve bu vesileyle tüm vatandaşları bu yüzyıllık yıl dönümünü kutlamak üzere bana ve Plano Belediye Meclisi’ne katılmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verildi.