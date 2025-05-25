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“Telefon Çekmiyor” Sorunu Tarih Olacak!

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MOBİL ŞEBEKE KAPSAMA ALANLARI GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil şebekelerin kapsama alanlarını detaylı bir şekilde inceleme sürecine giriyor. Türkiye genelinde, kent merkezleri, kırsal bölgeler, tarihi ören yerleri, tüneller, yollar, demiryolları ve organize sanayi bölgeleri gibi pek çok alanda kapsamlı saha testleri gerçekleştirmeye yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışmalar devam ediyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, hazırlanan taslak yönetmelik sayesinde “telefonum çekmiyor” şikâyetleri gelen her nokta özel ekipler tarafından test edilecek. Bu süreçte operatörlerin sinyal kalitesi, bağlantı hızı ve hizmet yeterliliği anlık olarak denetlenecek. Eğer bir bölgede sinyal zayıfsa ya da tamamen yoksa, ilgili operatör, satış gelirinin binde 2 oranında ceza ödeyecek.

BTK’nın yeni yönetmelik taslağı ile artık özel şirketler de ölçüm yapma yetkisine sahip olacak. Ancak bu ölçümlerde hata yapılması durumunda ceza, ölçüm yapan şirkete uygulanacak. Hatalı rapor vermenin bedeli ise, yetki belgesi ücretinin tam 20 katı kadar olacak. Bu düzenleme, hizmet kalitesinin artırılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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