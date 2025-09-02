Telefon Ve Bilgisayar Fiyatları Artacak

FİYAT ARTIRIMI PLANLANIYOR

Tayvan merkezli TSMC, 5nm ve daha altındaki tüm üretim teknolojilerinde yüzde 5 ila 10 oranında bir fiyat artışı yapmayı düşünüyor. DigiTimes’ın verdiği bilgiler doğrultusunda, bu kararın ardında hem ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri hem de global tedarik zincirinde yaşanan maliyet artışları yatıyor. Şirket, kâr marjlarını dengelemek için fiyat politikasında revizyon yapmaya karar verdi.

APPLE VE NVIDIA ETKİLENECEK

Yeni fiyat düzenlemesinin en çok etkileyeceği üretim süreçleri 5nm, 4nm, 3nm ve 2nm çipler olarak ön plana çıkıyor. Bu durum, TSMC’nin büyük müşterileri olan Apple ve Nvidia’nın daha yüksek maliyetlerle yüzleşmesi anlamına geliyor. Diğer taraftan şirket, eski nesil çipler için indirim yapma planları da bulunuyor. Bu adım, daha düşük performansa sahip çiplere olan talebi canlı tutmayı ve pazar dengesini sağlamayı amaçlıyor.

ABD YATIRIMLARININ ETKİSİ

TSMC’nin fiyat artışı kararını etkileyen bir diğer önemli faktör, ABD’deki yatırımlar. Şirket, Arizona’daki büyük tesisine yönelik harcamalarını artırarak toplam 300 milyar dolarlık bir yatırım taahhüdünde bulundu. Bu yatırımlar, gelişmiş üretim hatları ve yeni paketleme süreçlerini kapsıyor. Ayrıca, TSMC önümüzdeki yıllarda çip üretiminde 2nm teknolojisine geçiş için de yoğun hazırlıklar yapıyor. Artan yatırım maliyetleri, dolayısıyla fiyat politikasında değişiklik yapılmasını zorunlu kılıyor.

ÇİP PAZARINDA REKABET YENİDEN ŞEKİLENCİ

TSMC’nin aldığı bu karar, teknoloji firmalarının maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Apple ve Nvidia gibi şirketler, yeni nesil ürünlerinde bu fiyat artışlarının etkisini hissettirebilir. Öte yandan, eski nesil çiplere uygulanan indirimler, daha uygun fiyatlı cihazlara olan ilgiyi artırabilir. Bu gelişmeler, yarı iletken sektöründe fiyat rekabetinin önümüzdeki dönemde yeniden şekilleneceğini gösteriyor.