“Telefonum Çekmiyor” Dönemi Sona Erdi!

BTK, MOBİL ŞEBEKELERDE KAPSAMA ALANINI İNCELEYİP YENİ DÜZENLEME YAPIYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil şebekelerin kapsama alanını detaylı bir şekilde araştırıyor. Türkiye genelinde kent merkezleri, kırsal bölgeler, tarihi yerler, tüneller, yollar, demiryolu hatları ve organize sanayi bölgeleri gibi çeşitli alanlarda kapsamlı saha testleri gerçekleştirmek için yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Sabah’ın haberine göre, geliştirilmekte olan taslak yönetmelikle birlikte, “telefonum çekmiyor” şikâyetlerinin geldiği her nokta özel ekipler tarafından test edilecek. Operatörlerin sinyal kalitesi, bağlantı hızı ve hizmet yeterliliği anlık olarak izlenecek. Eğer sinyal zayıfsa ya da tamamen yoksa, operatöre satış gelirinin binde 2’si oranında ceza uygulanacak.

ÖZEL ŞİRKETLER DE MİKTARLARI ÖLÇEBİLECEK

BTK’nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağıyla birlikte artık özel şirketler de ölçüm yapma yetkisine sahip olacak. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var; ölçüm sırasında hata yapılması durumunda ceza, bu ölçümü yapan şirkete uygulanacak. Hatalı rapor tanzim eden şirket, yetki belgesi ücretinin tam 20 katı kadar bir ceza ile karşılaşacak.