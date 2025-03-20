TEM’de Zincirleme Kazada 2 Ölü, 4 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ŞARTLAR

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 4 tır ve 4 otomobil karıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı; bunlardan 2’sinin durumu ağır. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu ve olay, havadan görüntülendi. Şirintepe mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracılar arasında zincirleme kaza gerçekleşti.

KAZA SONUCU YAŞANANLAR

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan bildirimin ardından çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, otoyol jandarma ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Çarpışmaların şiddeti, otoyolu adeta bir savaş alanına dönüştürdü. Kazada otomobilde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada, tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan sürücüler Selim Kılıç ve Kadir Balaban hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılar şu an Şehir Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

YOLDAKİ ETKİLER VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Kaza sonucunda İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapandı ve Karayolları ekipleri yolda temizlik çalışmaları başlattı. Trafik, şu an tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ayrıca, kazaya karışan tırlardaki içecekler ve odunların yola saçıldığı görülüyor. Kaza alanı da havadan görüntülenerek durum tespit ediliyor.