Temassız Ödeme Limitleri Artıyor: Yeni Uygulama Başladı

Temassız Ödemelerde Şifre Limitleri Artıyor

Kartlar ve mobil cihazlar aracılığıyla temassız ödeme yapma imkanı sunan sistemde, şifresiz işlem limiti 15 Ocak’tan itibaren 1.500 liradan 2.500 liraya yükseliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalara gönderdiği yazıda, 1 Temmuz 2024’te 1.500 liraya çıkartılan temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limitinin 1,5 yıl aradan sonra güncellendiğini bildirdi.

Yurt Dışında Uygulanan Limitler

Temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limiti, dünya genelinde farklılık gösteriyor. İngiltere’de bu limit 100 sterlin, Avrupa’daki birçok ülkede ise 50 avro olarak belirlenmiş durumda. Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya gibi ülkelerde de bu uygulama öne çıkıyor. Öte yandan, ABD’de bu konuyla ilgili belirli bir standart yok ve bankalar, limitleri kendilerine göre ayarlayabiliyor.