Temassız Ödeme Limitleri Artıyor: Yeni Uygulama Başladı

temassiz-odeme-limitleri-artiyor-yeni-uygulama-basladi

Temassız Ödemelerde Şifre Limitleri Artıyor

Kartlar ve mobil cihazlar aracılığıyla temassız ödeme yapma imkanı sunan sistemde, şifresiz işlem limiti 15 Ocak’tan itibaren 1.500 liradan 2.500 liraya yükseliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalara gönderdiği yazıda, 1 Temmuz 2024’te 1.500 liraya çıkartılan temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limitinin 1,5 yıl aradan sonra güncellendiğini bildirdi.

Yurt Dışında Uygulanan Limitler

Temassız ödemelerdeki şifresiz işlem limiti, dünya genelinde farklılık gösteriyor. İngiltere’de bu limit 100 sterlin, Avrupa’daki birçok ülkede ise 50 avro olarak belirlenmiş durumda. Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya gibi ülkelerde de bu uygulama öne çıkıyor. Öte yandan, ABD’de bu konuyla ilgili belirli bir standart yok ve bankalar, limitleri kendilerine göre ayarlayabiliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hava Durumu Raporu: Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artacak

Türkiye genelindeki soğuk ve yağışlı hava koşulları, batı ve iç bölgelerde etkisini kaybetmeye başlıyor.
Gündem

Gazze’deki Can Kaybı 71 Bin 439’a Ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 15 cenaze daha teslim edildiğini ve 7 Ekim'den bu yana ölenlerin toplam sayısının 71 bin 439'a ulaştığını bildirdi.
Gündem

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yeniden Yükseldi

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gün sonunda standart altının kilogramı Borsa İstanbul'da 6,5 milyon lira olarak belirlendi.
Gündem

Siber Suç Operasyonlarında 126 Şüpheli Yakalandı

Siber suçlarla mücadelede yapılan operasyonlar sonucunda 126 kişi gözaltına alındı, bunlardan 16'sı tutuklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, gelişmeleri duyurdu.
Gündem

Marmaris’te Tadilattaki 5 Katlı Apart Otel Çöktü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bakımda olan bir apart otelin çökmesiyle ilgili endişe verici bir olay yaşandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.