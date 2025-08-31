Temettü Dağıtılacak, Tutar Açıklandı

YATIRIMCILARA TEMETTÜ AÇIKLAMASI
Yatırımcılara, hisse başına 3,4420289 TL brüt ve 2,9257245 TL net temettü dağıtılacağı bildiriliyor.
TEMETTÜDEN YARARLANMAK İÇİN SON TARİH
Temettü ödemesinden faydalanmak isteyen yatırımcıların, “1 Eylül 2025 Pazartesi günü seans kapanışına kadar THYAO hisselerini portföylerinde bulundurmaları” gerekiyor. Bu tarihten sonra alınan hisseler temettü hakkı sağlamıyor. T+2 takas kuralı gereği, 2 Eylül’de hak kazanılan temettü ödemeleri “4 Eylül 2025 Perşembe günü yatırımcı hesaplarına aktarılacak”.
TEMETTÜ VERİMİ HAKKINDA
Şirketin açıkladığı verilere göre, ikinci taksit temettü verimi yaklaşık %1,85 seviyesinde hesaplanıyor. Ancak kesin oran, “1 Eylül 2025 tarihindeki hisse kapanış fiyatına göre netlik kazanacak”.