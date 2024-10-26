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Temizlik İşçisi 23 Milyon TL İade Etti

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ŞOK EDEN BULUŞ

İzmir’in Menderes ilçesinde yaşayan bir temizlik işçisi, fatura ödemek amacıyla mobil bankacılık uygulamasına girdiği sırada hesabında 23 milyon liranın üzerinde para görünce büyük bir şok yaşadı. Dürüst bir vatandaş olan işçi, hesabına yatan bu büyük meblağı hemen bankaya giderek iade etti.

PARANIN KAYNAĞINI MERAK EDİYOR

Şimdi ise bu paranın nasıl hesabına geçtiğini ve bankaya ne şekilde geri iade ettiğini öğrenmek istiyor. Hesabında gördüğü bu miktarın kaynağı hakkında bilgi almak isteyen temizlik işçisi, yaşadığı durumu merakla takip ediyor.

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