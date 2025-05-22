Temmuz 2025 Memur Emekli Zam Oranı

2025 YILI ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK

Temmuz ayında 2025 yılının ilk yarısındaki enflasyon farkı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı şekillendirecek. Enflasyon farkının ne kadar olacağı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası anketinden gelen veriler dikkate alındığında; Ocak’ta yüzde 5.03, Şubat’ta yüzde 2.27, Mart’ta yüzde 2.46 ve Nisan’da yüzde 3 olarak açıklanan enflasyon oranlarının ardından, Mayıs ve Haziran’da sırasıyla yüzde 2.36 ve yüzde 1.77 olması bekleniyor. Bu verileri kullanarak hesaplamalar yapan SGK uzmanı Özgür Erdursun, memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranını belirtti.

EMEKLİ ZAMMI ORANI BELİRLENİYOR

Özgür Erdursun’un Merkez Bankası anketindeki verilere dayanarak gerçekleştirdiği hesaplamaya göre, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 18.09 olarak öne çıkıyor. Memur ve memur emeklilerine ise ortalama yüzde 16.97 oranında bir enflasyon farkı uygulanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VARYASYONU

Erdursun’un hesaplamaları gerçeğe dönüşürse, Temmuz ayında en düşük emekli aylığı 17 bin TL ile 17 bin 250 TL arasında yer alacak. 14 bin 469 TL ve üzerinde emekli aylığı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18 oranında bir fark ortaya çıkacak. Zamlı maaşların bu şekilde belirlenmesi durumunda, Temmuz ayında açlık ve yoksulluk sınırının altında kalan kişilerin sayısının artması öngörülüyor. TÜRK-İŞ’in nisan ayı açlık ve yoksulluk verilerine göre, açlık sınırı 24 bin 35 TL, yoksulluk sınırı ise 78 bin 292 TL oldu. Özgür Erdursun, “Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları sonrasında açlık ve yoksulluk sınırının daha da artarak emekli ve çalışanların gelirleri ile giderleri arasında makasın daha fazla açılacağını söyleyebiliriz.” ifadesini kullandı.