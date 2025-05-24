Temu’dan Bayrama Özel 1500 TL Çek!

KAMPANYA RÜZGARI BÜYÜYOR

Kaliteli ürünleri bütçe dostu fiyatlarla sunan Temu, bayram ruhunu yansıtan özel indirimlerle alışveriş deneyimini yeniden şekillendiriyor. Giyimden ev dekorasyonuna, teknolojiden mutfak gereçlerine kadar birçok kategorideki ürünlerde geçerli fırsatlar sayesinde bayram hazırlıkları hem daha kolay hem de daha ekonomik hale geliyor. Temu’nun Kurban Bayramı kampanyasında %70’e varan indirimlerin yanı sıra, ilk kez alışveriş yapanlara özel ek indirim kuponları ve ücretsiz kargo avantajı da bulunuyor.

HER GÜN YENİ FIRSATLAR

Kampanya süresince Temu, her gün farklı kategorilerde “Bayrama Özel Fırsat Ürünleri” ile sürprizler sunuyor. Aile bağlarının kuvvetlendiği ve paylaşmanın değer kazandığı bu özel günlerde, Temu hem bütçenizi koruyor hem de sevdiklerinizle mutlu anlar yaşamanız için çeşitli yollar sunuyor. Bayram coşkusunu Temu ile yaşamak ve alışverişin keyfini çıkarmak için geç kalmayın!

İMKANLARDAN FAYDALANIN

Temu’nun 1500 TL’lik hediye çeki şansını yakalamak için buraya tıklamanız yeterli. Bu fırsatlarla alışverişin keyfini çıkarırken, bayramın ruhunu en iyi şekilde yaşayın!