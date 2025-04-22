Temu Kapatılacak Mı?

TİCARET BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’ye e-ticaret kanallarından getirilen ürünler için incelemelere başladı. Bu incelemeler, temsilcilik ve diğer yükümlülükleri kapsıyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platform ve satıcılara Türkiye’den erişim yasağı getirilebiliyor. Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmemesi durumunda, Ticaret Bakanlığı, BTK’ya erişim yasağı için başvuruda bulunabilecek ve mahkeme kararı ile erişim engellenebilecek.

İKTİSADİ TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

1 Nisan’dan itibaren Türkiye’ye e-ticaret kanallarından getirilen ürünler için Türkiye’de bir iktisadi işletmeci bulundurma zorunluluğu getirildi. Yönetmelik, iktisadi temsilci zorunluluğu ile birlikte e-ticaret yoluyla Türkiye’de bir malın arz edilebilmesi için çeşitli kurallar daha belirliyor. Promosyon amaçlı dahi olsa Türkiye’de yerleşik bir nihai kullanıcıyı hedefleyen ürünler “piyasada bulundurma” olarak değerlendirilmekte. Bu konuda, ürüne yönelik Türkçe dil seçeneğinin bulunması, TL olarak fiyat gösterilmesi ve Türkiye’deki adreslere teslimat yapma seçeneklerinin sağlanması zorunluluklar arasında yer alıyor.

TEMU’NUN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Popüler Çin alışveriş sitesi Temu, Türkiye pazarında 2024 yılında faaliyete geçti ancak ülkemizde bir temsilcisi bulunmuyor. Temu’nun kapatılacağı ve erişim engelinin getirileceği iddiaları gündemde. Ancak Bakanlık’tan bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.