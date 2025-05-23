Temu, Kurban Bayramı için 1500 TL hediye

KALİTELİ ÜRÜNLER UYGUN FİYATLARLA SUNULUYOR

Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla kullanıcılarla buluşturan Temu, bayramın ruhunu yansıtan özel indirimlerle alışveriş deneyimini yeniden tanımlıyor. Giyimden ev dekorasyonuna, teknolojiden mutfak gereçlerine kadar geniş ürün yelpazesi ile bayram hazırlıkları artık daha pratik ve ekonomik hale geliyor.

BAYRAM KAMPANYASIYLA BÜYÜK İNDİRMELER

Temu’nun Kurban Bayramı kampanyasında %70’e varan indirimlerin yanı sıra, ilk kez alışveriş yapanlara özel ek kuponlar ve bedava kargo hizmeti bulunuyor. Kampanya süresince Temu, her gün farklı kategorilerde “Bayrama Özel Fırsat Ürünleri” sunarak sürprizler de yapıyor.

Aile bağlarının kuvvetlendiği ve paylaşmanın anlam kazandığı bu özel günlerde, Temu hem bütçenizi koruyor hem de sevdiklerinizi mutlu etmenin çeşitli yollarını sunuyor. Bayram coşkusunu Temu ile yaşayın ve alışverişin keyfini çıkarın! Temu’nun 1500 TL’lik hediye çekine sahip olmak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.