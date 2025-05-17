Temu’nun Temsilcileri Bakanlığa Çağrıldı

TICARET BAKANLIĞI, TEMU’YA YÜKÜMLÜLÜKLERİ HATIRLATTI

Toplantıda Ticaret Bakanlığı tarafından, e-ticarette ürün güvenliği konusunda TEMU’ya önemli yükümlülükler hatırlatıldı. TEMU yetkililerinden, mevzuata uyum konusunda yürüttükleri faaliyetlere ilişkin detaylar alındı. Özellikle güvenli ürün sunumu ve tüketici şikayetleri doğrultusunda yasal sorumluluklar hakkında kritik uyarılar yapıldı. Haziran 2024’te Türkiye pazarına girmeye hazırlanan TEMU’nun, 1 Nisan itibarıyla uygulamaya giren “Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” kapsamında gerekli adımları atması gerektiği dile getirildi. TEMU yetkilileri, satıcıların Türkiye’nin talep ettiği bilgileri sunmaması durumunda satış yapamayacaklarını anladıklarını ifade etti.

TÜRKİYE’DE TEMSİLCİLİK AÇMAYA GİREŞİMLER

Toplantıda ayrıca, yönetmelik gereği Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci bilgi olmadan ürüne pazara sunulmasına izin verilmeyeceği hatırlatıldı. Tüketicilerin korunması amacıyla, güvensiz ve uygunsuz ürünlerin, yetkili kurumun talebinden sonra 24 saat içinde platformdan kaldırılması gerektiği vurgulandı. Bu konular için TEMU bünyesinde Ürün Güvenliği Temas Noktası’nın aktif hale getirilmesi gerektiği ifade edildi. TEMU yetkilileri, yönetmeliğe uyum için gereken hazırlıkları yoğun bir şekilde yaptıklarını ve olası aykırılıklarda uygulanacak müeyyidelerin farkında olduklarını belirtti. Türkiye’de bir temsilcilik açmayı planladıkları yönündeki açıklamalarında, pazara girecek ürünlerin sorumluluğunu taşımak için gerekli aksiyonları almak zorunda olduklarını dile getirdiler. Yönetmelik çerçevesinde uygunsuz ürünlerin platformdan kaldırılması, her ürünün iktisadi işletme bilgisinin yer alması ve ürün güvenliği açıklarının kapatılması için temas noktasının işlevselliği büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, yönetmelik pazaryerindeki ilanlara dair ciddi müeyyideleri gündeme getiriyor.