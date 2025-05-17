Temu Türkiye’de Temsilcilik Açmaya Girişti

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen toplantıda, e-ticaret alanında ürün güvenliğiyle ilgili olarak TEMU’ya bazı yükümlülükler hatırlatıldı. TEMU yetkililerinden mevzuata uyum konusundaki faaliyetlere ilişkin bilgi alınırken, özellikle güvenli ürün sunumu ve tüketicilerin şikayetleri doğrultusunda yasal sorumluluklar hakkında gerekli uyarılar yapıldı. Toplantıda, Haziran 2024’te Türkiye pazarına girmeye başlayarak internet üzerinden satış yapacak olan TEMU’nun, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren “Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” ile ilgili uyum adımlarını atması gerektiği ifade edildi. TEMU yetkilileri, satış ilanlarındaki gerekli bilgilerin sağlanması için altyapı çalışmaları yürüttüklerini ve Türkiye’nin talep ettiği bilgileri sağlamayan satıcıların ülkede faaliyet gösteremeyeceğini anladıklarını belirtti.

TÜRKİYE’DE TEMSİLCİLİK AÇMA GİRİŞİMLERİ

Toplantıda TEMU’ya, yönetmelik gereğince Türkiye’de yerleşik bir iktisadi işletmeci bilgisi olmadan pazara ürün sunulmasına izin verilmeyeceği hatırlatıldı. Tüketici koruması amacıyla güvensiz ve usulsüz ürünlerin, yetkili kurumdan gelen talep sonrası 24 saat içerisinde platformdan kaldırılması gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda TEMU bünyesinde bir Ürün Güvenliği Temas Noktası’nın aktif olması gerektiği ifade edildi. TEMU yetkilileri, tüm bu konularla ilgili hazırlık yaptıklarını, yönetmeliğe uyum için taahhütlerini yerine getirmeye yönelik yoğun bir çaba içinde olduklarını ve aykırılık durumunda uygulanacak müeyyidelerin farkında olduklarını vurguladı. Türkiye’de bir temsilcilik açma konusunda girişimlerde bulunduklarını dile getiren yetkililer, Türkiye’de pazara sunacakları ürünlerin sorumluluğunu almak için aksiyon almak zorunda olduklarını belirtti. Yönetmelik çerçevesinde, uygunsuz ürünlerin platformdan kaldırılması, ürünlerin iktisadi işletme bilgilerini içermesi ve ürün güvenliği açıklarının kapatılması amacıyla temas noktasının hizmet vermesi gerektiği vurgulandı. Aksi takdirde, yönetmelik pazaryerindeki ilanlara ve platforma yönelik ciddi yaptırımları gündeme getiriyor.