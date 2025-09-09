Tepav, Tcmb’ye Faiz Sabit Tutma Önerdi

TEPAV’DAN YENİ RAPOR

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 22’nci Para Politikası Değerlendirme Notu’nu yayımladı. Notta iç siyasetteki gelişmelerin beraberinde belirsizliğin arttığına işaret edilirken, Merkez Bankası’na (TCMB) faizi sabit tutması öneriliyor. Raporda, son dönemdeki iç siyasi gelişmelerin belirsizlikleri artırdığı ve bunun Türkiye ekonomisi açısından riskleri büyüttüğü belirtiliyor. Özellikle finansal istikrar göstergelerinin dikkatle izlenmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Risklerin gerçekleşmesi durumunda finansal istikrarı korumaya yönelik önlemlere öncelik verilmesi gerektiği ifade ediliyor.

RİSKLER DEVAM EDİYOR

TEPAV, daha önceki değerlendirmelerde dile getirilen risklerin devam ettiğini yineleyerek, enflasyon beklentilerinin hâlâ çıpalanamadığını, kamu tarafından belirlenen mal ve hizmet fiyatlarındaki yüksek artışların sürdüğünü aktarıyor. Ayrıca, bütçe açığının hala yüksek seviyede kaldığı, ekonomi programına yönelik şikayetlerin arttığı ve ihracatçıların küresel pazarlarda Çin rekabetiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

POLİTİKA FAİZİ ÖNERİSİ

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu, tüm değerlendirmeler göz önünde bulundurularak politika faizinin yüzde 43’te sabit tutulmasını öneriyor. Para politikasının esnekliği için Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faizi ile repo faizi arasındaki alanın korunması gerektiğine de dikkat çekiliyor. Yüzde 46 seviyesindeki gecelik borç verme faizinde de değişiklik yapılmaması tavsiye ediliyor. Ayrıca TEPAV, enflasyonun kalıcı olarak düşürülebilmesi için kapsamlı bir ekonomik programın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguluyor.