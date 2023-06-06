Terim’in hesabı hacklendi! Ali Koç mesajı

Galatasaray’ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim’in sosyal medya hesabının hacklendiği öğrenildi.

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim’in sosyal medya hesabı hacklendi. Fatih Terim’in hesabından Ali Koç paylaşımı yapıldığı gözlemlendi.

alatasaray’ın efsanesi Fatih Terim’in sosyal medya hesabı hacklendi. Tecrübeli teknik adamın hesabına yapılan müdahale sonrası Ali Koç paylaşımı dikkat çekti.

Fatih Terim ile Ali Koç’un yer aldığı bir video paylaşımı yapılırken, söz konusu görüntülerde “Arkadaşlar biz adı geçen kişilerle rakip bile değiliz” sözleri dikkat çekti.

Öte yandan Fatih Terim kısa süre içinde hesabını geri aldı. Başarılı hoca yaptığı paylaşımda “Bugün sosyal medya hesabıma yapılan müdahale sonrası, hesabımdan kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur. Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır. Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim” ifadeleri kullanıldı.