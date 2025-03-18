Termometreler Yakutsk’ta Eksi 70’i Gördü

SOĞUK HAVA ETKİSİ

Son günlerde Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava, termometrelerin eksi dereceleri göstermesine yol açtı. Yapılan araştırmalar sonucunda ise dünyanın en soğuk şehri belirlenmiş durumda. Soğukluğuyla tanınan Rusya’daki şehir, termometrelerin ortaya koyduğu derecelerle herkesi şaşırttı.

DÜNYANIN EN SOĞUK ŞEHRİ YAKUTSK

Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinde yer alan ve özerk Türk Cumhuriyeti olarak bilinen Yakutistan (Saha Özerk Cumhuriyeti), dondurucu soğuklarıyla dünyanın en soğuk şehri unvanını kazanıyor. Yakutstan’ın başkenti olan Yakutsk’ta termometreler, eksi 70 dereceyi göstererek bu unvanı pekiştiriyor.

“Dünyanın en soğuk kenti” olma özelliğini taşıyan Yakutsk’ta, bu hafta sıcaklık eksi 40 ile eksi 51 arasında değişiklik gösteriyor. Eksi 70 dereceyi gören termometreler ise bölge halkını adeta şoke ediyor.