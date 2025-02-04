Teröristbaşı Öcalan Tarihi Bir Çağrı Yapacak

DEM PARTİ EŞ BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN’IN AÇIKLAMALARI

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Teröristbaşı Öcalan’ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapma hazırlığında olduğunu ifade etti. Bakırhan, bu çağrıyı desteklediklerini vurguladı.

ÇAĞRININ TARIHİ BELİRSİZLİĞİ

Öcalan’ın muhtemel çağrısının tarihi ile ilgili, “Öcalan’ın çağrıyı açıklayacağı tarih, Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiği 15 Şubat’ta mı olacak?” sorusuna Bakırhan, “15 Şubat mı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde çağrısı olacak” yanıtını verdi. Ayrıca, bu çağrının silah bırakma çağrısını da içereceğini belirtti.

İMRALI’DA YAPILAN GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

22 Ekim’de başlatılan kritik süreçte, DEM Parti heyeti 28 Aralık’ta İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından heyet, “Önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu. Öcalan, görüşme sonrası 7 maddelik bir mesaj paylaşarak çağrı yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, heyetin parti liderleriyle mecliste de görüştükleri ifade edildi. İkinci görüşmenin ise 23 Ocak’ta yapıldığı açıklandı. Görüşme sonrasında, Öcalan’ın gerekli çalışmaları yürüttüğü ve “Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır.” sözleriyle kamuoyunu bilgilendirdi.