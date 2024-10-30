“Teröristlerin Ankara’ya Geliş Rotası”

TÜRKİYE’YE GELEN YOLCULUĞU ANLATILIYOR

TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen saldırının arkasında terör örgütü PKK olduğu tespit edildi. Yapılan DNA incelemeleri ve yüz tanıma eşleşmeleri sonucunda, saldırıda yaşamını yitiren teröristlerin ‘Rojger’ kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğu ortaya çıktı. Süreç içerisinde yeni bilgilere ulaşılmaya devam ediliyor.

ANAYOLDAKİ DETAYLAR ARAŞTIRILIYOR

CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt, teröristlerin TUSAŞ’a yapmış oldukları saldırı sürecinde, Ankara’ya nasıl geldiklerini detaylandırdı. Alyurt, “Türkiye’ye Suriye’den geldikleri belirlenmişti. Yeni detaylara ulaşıldı. 22 Ekim’de Sivas’ın Kangal ilçesinde oldukları belirlendi. Otobüs seferi bulamadılar. Bir taksi kiralayarak 12 bin liralık ücret ile Polatlı’ya geldikleri belirlendi. Taksi şoförü gözaltına alındı. Sivas’ın Kangal ilçesine nasıl geçiş yaptıklarını belirlemek için de çalışmalar sürüyor. Mühimmatları nasıl elde ettikleri ile ilgili olarak da incelemeler sürüyor.” şeklinde bilgi verdi.