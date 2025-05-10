Terörsüz Türkiye hedefimizde kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye” programında önemli mesajlar verdi. Anneler Günü’nü kutlayan Erdoğan, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalıştıklarını, kadına şiddetle sıfır tolerans gösterdiklerini ve aile kurumunu güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. “Her an müjdeleri alabilirsiniz” diyerek umutları yükselten Erdoğan, “Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin bulunduğu Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ANNELERİN GÜNÜ’NDE DUYGUSAL MESAJ

Erdoğan, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, “Haklarını ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimiz annelerimize hayırlı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum” dedi. Kendi annesini hatırlatarak, “Anneciğim, ‘Cennetin kokusunu almak istiyorum’ derdim, o gülerdi. Gece balkonda beni beklerdi, o günleri unutmak mümkün mü?” sözleriyle duygusal bir anısını paylaştı. Ayrıca, şehit ve gazi annelerine özel selamlar gönderirken, Filistin’deki soykırımda hayatını kaybeden Gazzeli anneleri de rahmetle andı. “Bizim inancımızda anneler kutsal bir yerdedir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR VE HedefLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı’nın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Kadın Kollarına teşekkür ediyorum” diyerek programın önemini vurguladı. Annesinin yanı sıra, hayatını kaybeden tüm anneleri rahmetle andığını belirtti. Şehit annelerinin Anneler Günü’nü kutlayarak, “Vatanına, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı” olan annelere ne kadar minnet duysak az olduğunu ifade etti. Toplumun temelinin aile olduğunu belirten Erdoğan, aile yapısını güçlendirme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS

Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini ifade eden Erdoğan; 6284 sayılı kanunun tavizsiz bir şekilde uygulanmasının öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi. Kadına şiddet uygulayanların en ağır cezayı alması için gereken tüm adımları atacaklarını belirten Cumhurbaşkanı, “Aile yılı” ilan edilen 2025’te doğum ve evlilik yardımlarını artıracaklarını dile getirdi. İlk çocuk için 5 bin lira doğum yardımı yapılacağını hatırlatırken, giderilen yanlış uygulamalara da karşı olduklarını vurguladı.

TERÖR BELASINDAN KURTULMA AZMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin terör belasından kurtulması için yürütülen süreç hakkında bilgi verdi. Güvenlik birimlerinin görevlerini titizlikle yerine getirdiğini belirterek, “Devlet ciddiyetine yakışır şekilde en küçük boşluk bırakmadan çalışmaları takip ediyoruz. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız” dedi. Ayrıştırmaya çalışanlara da cevaben, “saftaki birlikteliğimizi artırarak gereken karşılığı vereceğiz” şeklinde konuştu.

GELECEK İÇİN UMUT VERİCİ MESAJLAR

Etkili bir gelecek için, temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin yer aldığı bir Türkiye Yüzyılı inşa etme hedefinde ilerleyeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız” diyerek, insanlara umut verdi.