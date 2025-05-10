Terörsüz Türkiye hedefindeyiz, müjdeler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen “Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye” programında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Anneler Günü dolayısıyla anneleri kutlayan Erdoğan, terörsüz bir ülke için kararlılıkla mücadele ettiklerini ve kadına şiddete karşı sıfır tolerans politikası benimsediklerini vurguladı. “Her an müjdeleri alabilirsiniz” ifadesiyle beklentileri yükselten Erdoğan, “Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.

ANNELER GÜNÜ MESAJI: CENNET ANNELERİNİN AYAKLARI ALTINDA

Erdoğan, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayıp, “Haklarını ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimiz annelerimize hayırlı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum” dedi. Kendi annesini anarak, “Anneciğim, ‘Cennetin kokusunu almak istiyorum’ derdim, o gülerdi. Gece balkonda beni beklerdi, o günleri unutmak mümkün mü?” diyerek duygu dolu bir mesaj verdi. Şehit ve gazi annelerini özellikle selamlayan Erdoğan, Filistin’de hayatını kaybeden Gazzeli anneleri rahmetle andı. “Bizim inancımızda anneler kutsal bir yerdedir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır” ifadelerini kullandı.

KONU ŞİDDETE SIFIR TOLERANS VE AİLE KURUMLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile programını destekleyen AK Parti Kadın Kolları’na teşekkür ederek, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Toplumun temeli ailenin, ailenin de temeli annenin olduğu vurgusunu yaparak, çalışma koşullarının iyileştirilmesinden sosyal yardımlara kadar annelerin yanında olduklarını belirtti. Sosyal yardımların yüzde 61’inin kadınlara tahsis edildiğini, engelli bireylerin evde bakım hizmetlerinden faydalandığını ve kamuda çalışan engelli vatandaş sayısının yükseldiğini ifade etti. Kadına şiddetle mücadelede 6284 sayılı yasanın titizlikle uygulanacağını belirten Erdoğan, “Kadına şiddet uygulayanların en ağır cezayı alması için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

TERÖR BELASINDAN KURTULMA AZMİ

Erdoğan, terörsüz bir Türkiye hedefiyle yürütülen sürecin büyük titizlikle sürdüğünü, istihbarat birimleri ve güvenlik organlarının görevlerini yerine getirdiğini belirtti. “Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz” ifadesini kullandı. Ayrıştırmaya çalışanlara karşı çıkacaklarını ve safları sıklaştıracaklarını vurguladı.

TÜRKİYE YÜZYILI’NI KURMA HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz” diyerek, halkı müjdeler konusunda umutlandırdı. “Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız” sözleriyle geleceğe dair olumlu bir mesaj verdi.