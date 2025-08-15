Terörsüz Türkiye İçin Dernekler Geliyor

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Süreç titizlikle sürüyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis’te oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19-20 Ağustos tarihlerinde tekrar bir araya gelecek. TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantının TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

TOPLANTI DETAYLARI

Açıklamada, 19 Ağustos 2025 Salı günü saat 14.00’te başlayacak olan toplantının birinci oturumunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın komisyona bir sunum yapacağı belirtildi. Bu oturumda katılacak derneklerin ve vakıfların isimleri de açıklandı. Toplantıya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri katılacak. İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.

KOMİSYONUN İKİNCİ GÜNÜ

20 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te düzenlenecek Komisyon toplantısının birinci oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri, ikinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecektir.