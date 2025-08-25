Terörsüz Türkiye İçin Son Düzlük

ERDOĞAN’DAN ANLAMLI MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis’teki Ahlat Mesire Alanı’nda düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar iletti.

AHLAT’IN ÖNEMİ VE KIZILELMA

Erdoğan, “Malazgirt Zaferi tarihimizin şanlı sayfalarındandır. Buradaki eserler tarihimizin şahididir. Ahlat bu topraklarda ezeli ve ebebi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat Kızılelma’nın anahtarıdır. Bize kim olduğumuzu anlatan beldelerden birisi de Ahlat” şeklinde konuştu.

BİRLEŞME VURGUSU

Cumhurbaşkanı, “Tarih; Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımız kimi örnekleriyle doludur. Birliğimizi koruyacağız. Yedi düvele diz çöktürdüğümüz Milli Mücadele yine bu ruhla zafere ulaştırılmıştır. Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, kavlimizi tazeleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, birlikte hareket etmenin önemine atıfta bulunarak “Beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları beraberce püskürteceğiz” dedi.

GELECEK İÇİN HEDEFİMİZ

Cumhurbaşkanı, “Büyük ve güçlü Türkiye’yi gelecek nesillere bizler hediye edeceğiz. İçinde bulunduğumuz asır Türkiye Yüzyılı olarak tarihteki yerini alacaktır” diye belirtti. Ayrıca “Bu yolda kimsenin oyununa gelmeyeceğiz, kurulan tuzaklara düşmeyeceğiz” diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Erdoğan, “Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz” şeklinde sözlerini sürdürdü.