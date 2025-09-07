Terörsüz Türkiye: İmralı’ya Heyet Gitsin

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Meclis, Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nu iki hafta sonra tekrar topluyor.

İŞ DÜNYASI DİNLENECEK

Bu toplantıda sendika ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmeler yapılacak. 11 Eylül Perşembe günü Komisyona; Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK temsilcileri davet edildi. Komisyonun 12 Eylül Cuma günü gerçekleştireceği toplantıda ise TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri sürece dair görüşlerini paylaşacak.

İMRALI’YA HEYET GÖNDERME ÖNERİSİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyon üyeleri arasından seçeceği bir heyetin İmralı’ya gitmesini önerdi. Komisyon toplantısında MHP’nin “İmralı’ya heyet gitsin” önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise konuya dair “Komisyon zaman kaybetmeden gidip İmralı’da bu görüşmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir. Hatta hayati bir öneme sahiptir.” şeklinde açıklamada bulundu.