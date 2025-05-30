Terry Hatziieremias’tan Ayasofya provası!

YENİ PROVOKATİF PAYLAŞIM

Yunanistan Muhafazakar Partisi’nin kurucusu Terry Hatziieremias, sosyal medya üzerinden yaptıkları provokatif paylaşımlara bir yenisini ekliyor. Hatziieremias, Yunan bayrağının bulunduğu Ayasofya Camii görseli ile İstanbul’u işgal eden Yunan askerlerinin yer aldığı dijital olarak değiştirilmiş bir görüntüyü “Yakında” notuyla paylaştı. Bu paylaşım, Helen milliyetçiliğinin Ayasofya ve İstanbul üzerindeki iddialarını artıran bir provokasyon olarak değerlendiriliyor.

HEMEN HER TATBİKATA DİKKAT

Yunan medyası, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’de gerçekleştirdiği her tatbikatı endişe içinde takip ediyor. “Türkler bir gece ansızın böyle gelirse” düşüncesiyle hareket eden Yunan siyasetçisi ile benzerlerinin eylemleri, Türk milletinin ordusuyla birlikte gösterdiği vakur duruş sayesinde provokasyon olmaktan öteye geçemiyor.