“Terry Hatziieremias’tan Yine Provokasyon!”

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR DEVAM EDİYOR

Yunanistan Muhafazakar Partisi’nin kurucusu Terry Hatziieremias, sosyal medya platformlarında yaptığı tartışmalı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Son olarak, Yunan bayrağının kubbesinde yer aldığı Ayasofya Camii ve önde İstanbul’u işgal eden Yunan askerlerinin bulunduğu, dijital olarak düzenlenmiş bir görüntü paylaşarak “Yakında” notunu düştü. Bu paylaşım, Helen milliyetçiliğinin Ayasofya üzerindeki yönelimini daha da artıran bir provokasyon olarak nitelendiriliyor.

YUNAN MEDYASININ MERAKI

Yunan basını, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’de gerçekleştirdiği her tatbikatı korku içinde takip ederken, “Türkler bir gece ansızın böyle gelirse” düşüncesiyle hareket ediyor. Hala hayali peşinde koşan Yunan siyasetçilerin eylemleri, Türk milletinin ordusunun sergilediği onurlu duruşu sayesinde yalnızca bir provokasyon olarak kalıyor.